Vídeo: briga entre torcidas na Zona Sul acaba em delegacia

Rio - Uma briga entre torcedores do Fluminense e do Argentinos Juniors, na tarde desta terça-feira (08), virou caso de polícia, na Avenida Atlântica, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram as cenas de agressão na orla da praia.

No vídeo, quatro homens, sendo alguns deles torcedores do Fluminense, agridem um rapaz com a camisa do Argentinos Juniors. O grupo distribuiu socos e chutes contra o torcedor e chegou a rasgar sua camisa. Após as agressões, dois outros homens aparecem e apartam a briga.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 19° BPM (Copacabana) foram acionados para conter um tumulto entre torcedores. De acordo com o comando da unidade, três pessoas foram detidas na ação. Eles foram conduzidos à 12ª DP (Copacabana), para prestar maiores esclarecimentos sobre o ocorrido.