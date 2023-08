Morte de menino na Cidade de Deus é debatida pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania

Rio - O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda), vinculado ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), realizou uma reunião extraordinária nesta terça-feira (8) para abordar a morte do adolescente, de 13 anos, durante ação policial na Cidade de Deus, Zona Oeste do Rio

A pedido do ministro Silvio Almeida, o secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Cláudio Augusto Vieira, marcou o encontro para emitir uma nota e construir uma resolução de enfrentamento a esse tipo de violência. Por parte do MDHC, a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos já acompanha a apuração da morte do adolescente.

O menino morreu na madrugada desta segunda-feira (7) enquanto andava de moto por ruas da CDD. Segundo a Polícia Militar, a vítima, junto com outro homem, teria atirado em uma equipe do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), que realizava um patrulhamento pela região. O menino morreu no local depois de ser baleado. Uma pistola 9mm foi apreendida na ação.

Familiares de T.M.F afirmam que tiveram acesso a imagens que mostrariam o momento em que um policial militar do BPChq atira contra o jovem. Segundo eles, o vídeo foi registrado pela câmera de segurança de um borracheiro, que fica próximo ao local onde o menino foi morto, mas os agentes teriam conseguido apagar o momento da suposta execução. A família acusa os agentes de terem executado o menino.

A PM tratou o adolescente como um criminoso nas redes sociais. Após a Defensoria Pública do Rio entrar com uma ação pública na Justiça, a corporação excluiu a postagem

A Polícia Civil informou que a investigação está em andamento na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) e que os agentes estão analisando imagens e realizam diligências em busca de outras câmeras instaladas na região. "As armas dos policiais militares envolvidos na ação foram apreendidas para exame de perícia. Testemunhas estão sendo ouvidas e outras diligências estão sendo realizadas para elucidar a morte". A PM também instaurou um procedimento apuratório para averiguar as circunstâncias da ação.