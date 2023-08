SuperVia interrompe viagens especiais por conta de furto de cabos

Rio - A SuperVia opera sem a circulação dos trens vindos de Campo Grande em direção a Central do Brasil, nesta quarta-feira (9), por conta de um novo furto de cabos de sinalização. A linha funciona no ramal Deodoro - Santa Cruz.



Segundo a concessionária, os usuários estão sendo atendidos normalmente por composições vindas da estação de Santa Cruz, que passam por Campo Grande. Os intervalos entre um trem e outro são de 15 minutos.



As viagens especiais para a Central do Brasil costumam ocorrer apenas no horário de pico da manhã, entre 5h45 e 7h45.



Os demais ramais não foram afetados pelo furto de cabos e estão operando normalmente, tendo em conta o horário de pico de cada um.



No ramal Japeri, os trens que circulam entre a Central do Brasil e Japeri partem com intervalo médio de 10 minutos, tendo como horário de pico das 5h às 8h. Já no Belford Roxo, o tempo entre as viagens é de 24 minutos.



No percurso entre a Central do Brasil e Gramacho, do ramal Saracuruna, as viagens estão acontecendo com intervalo médio de 20 minutos. Entretanto, no trecho entre Gramacho a Saracuruna, o tempo de espera é um pouco maior e tem média de 24 minutos.