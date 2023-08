Previsão de tempo instável no Rio traz chuva, vento e ressaca

Rio - A passagem de uma frente fria provocou queda na temperatura, trouxe chuva, vento e agitou ainda mais o mar do Rio. Nesta quarta-feira (9), o transporte de umidade do oceano influenciará o tempo sobre a cidade.

Segundo o Sistema Alerta Rio, o dia terá predomínio de céu nublado e há previsão de chuva fraca a moderada de forma isolada no período da manhã. Os ventos estarão moderados (entre 18,5 km/h a 51,9 km/h), ocasionalmente fortes (entre 52 km/h a 76 km/h) no período da tarde. As temperaturas permanecerão estáveis, com máxima de 26°C.

O nível dos ventos durante esta madrugada não foi tão intenso quanto na anterior, o registro mais forte foi de 47,1 km/h no Forte de Copacabana, sendo que na madrugada de terça-feira chegou aos 82,1 km/h, no mesmo local.

A Marinha do Brasil também emitiu um novo aviso de ressaca, que teve início às 21h de terça-feira (8) e com duração até às 15h de quinta-feira (10). Há previsão de ondas de 2,5 a 3,0 metros de altura. Nesse período, deve ser evitado o banho, práticas de esportes e locais próximos do mar; não permanecer em mirantes na orla e trafegar de bicicleta, caso as ondas atinjam a ciclovia; além de seguir as recomendações do Corpo de Bombeiros e não resgatar vítimas de acidente, mas acionar a corporação pelo telefone 193.

Próximos dias

O Sistema Alerta Rio informou que entre a quinta-feira e o sábado, haverá redução da nebulosidade e não há previsão de chuva. Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas vão aumentar, gradualmente, com máximas de 30ºC, 32ºC e 34ºC, respectivamente.



No domingo (13), a aproximação de uma nova frente fria deixará o tempo instável, com aumento de nebulosidade ao longo do dia e previsão de chuva fraca a moderada a partir da tarde. Os ventos estarão moderados a fortes a partir da madrugada de domingo e as temperaturas vão diminuir, com mínima de 17°C.

Chuva e ventania no Rio

Durante a madrugada de terça-feira, houve registro de ventos moderados a muito fortes em diversos pontos da cidade. Por conta da ventania, a queda de uma árvore na Rua Soares, altura do nº 95, no Méier, Zona Norte, deixou o Colégio Estadual Visconde de Cairu sem energia elétrica. Segundo a Secretaria de Estado de Educação (Seeduc), a ocorrência provocou problema no fornecimento em todo o quarteirão e impossibilitou a realização das aulas.

Houve ainda quedas de árvore em dois pontos da na Zona Sul, sendo eles na Avenida Bartolomeu Mitre, nº 297, no Leblon, e no Elevado das Bandeiras, no Joá, sentido Barra da Tijuca. No região Central, houve uma na Rua Cândido Mendes, nº 1070, Glória, e na Zona Oeste, na Rua Ipadu, altura do nº 415, em Jacarepaguá. Todas as ocorrências já foram finalizadas.