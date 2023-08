Grupo suspeito de roubo a carro é preso pela PM após perseguição

Rio - Três homens foram presos, na manhã desta quarta-feira (9), no Engenho de Dentro, na Zona Oeste, suspeitos de roubar um carro no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste.



De acordo com a PM, agentes do Policiamento em Vias Expressas (BPVE) foram acionadas para checar informações sobre um veículo roubado circulando pela Linha Amarela. Após serem identificados, os criminosos fugiram em direção ao Engenho de Dentro.



Os policiais conseguiram interceptar o carro na Rua Amaro Cavalcante após perseguição. Um dos suspeitos foi preso no local e, com ele, foram apreendidos um revólver calibre 38mm, dois simulacros de arma de fogo e uma lâmina cortante, similar a uma espada, além do veículo e pertences roubados.

Os outros dois homens tentaram fugir da polícia pulando o muro da linha do trem e fazendo a abordagem de um segundo veículo, porém, foram presos por equipes do Grupamento de Polícia Ferroviária (GPFer).