MPF investiga supostas irregularidades na compra de blindados pela PRF

Rio - O Ministério Público Federal (MPF) instaurou um procedimento para apurar possíveis irregularidades na aquisição de veículos blindados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), no Rio. Segundo o MPF, foram identificados indícios de fraude no processo de licitação, vencida pela empresa Combat Armor, em 2020.



A investigação teve início com a veiculação de notícias sobre as supostas irregularidades. Diante das denúncias, o MPF realizou uma inspeção na sede da Superintendência da PRF no Rio, em maio de 2023. No local, foram encontrados diversos veículos blindados que, segundo o órgão, não estariam sendo utilizados por inadequação técnica.



O MPF teve acesso aos documentos licitatórios, que revelou outros indícios de irregularidades. Todos esses elementos motivaram a instauração de Procedimento Investigatório Criminal (PIC), publicado no último dia 3 de agosto.



Entre as possíveis irregularidades a serem investigadas estão inconsistências na justificativa apresentada pela PRF para aquisição dos blindados. Além disso, também chamou a atenção do MPF a falta de argumentos em relação a urgência para a compra dos 'caveirões'.



Um suposto conflito de interesses na confecção do Atestado de Capacidade Técnica apresentado pela empresa vencedora da licitação também é um ponto investigado pelo MPF. O documento para verificar a adequação dos veículos foi emitido por sociedade empresária controlada pelo presidente da própria Combat Armor. Além disso, o MPF informou que, aparentemente, não foi cumprida as exigências sobre a segurança no uso dos blindados.



O procurador da República Eduardo Benones, responsável pelo caso, requisitou à Corregedoria Nacional da PRF os documentos sobre as licitações. O material deverá passar por perícia.

Os integrantes da comissão de licitação e os representantes das empresas participantes também foram intimados para prestar depoimento sobre as supostas irregularidades. Benones também requisitou ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) os relatórios que apontam as transações consideradas atípicas nas contas da Combat Armor e do então diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, no período em que foram realizados os processos licitatórios.