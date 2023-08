Guerra: mais de mil crianças ucranianas desapareceram desde início do confronto contra a Rússia

Chegou a 1.107 o número de crianças que foram declaradas desaparecidas na Ucrânia desde o início da invasão russa, segundo o portal estatal "Crianças da Guerra".

A informação foi divulgada pelo comissário para os Direitos Humanos do Parlamento da Ucrânia, Dmytro Lubinets, em uma publicação nas redes sociais. Além disso, os registros apontam que 15,9 mil crianças desapareceram, mas foram encontradas.

O portal também mostra que no conflito 499 crianças morreram, 1092 foram feridas, mais de 19,5 mil foram deportadas e ao menos 13 sofreram abusos sexuais.



O levantamento foi feito com base em dados fornecidos pela Procuradoria-Geral da República, da Polícia Nacional da Ucrânia e com o Departamento Nacional de Informação.