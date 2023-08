Rússia derruba drones de combate que seguiam para Moscou, diz prefeito

As forças da Rússia derrubaram dois drones de combate que seguiam para Moscou, afirmou nesta quarta-feira, 9, o prefeito da cidade, Serguei Sobyanin, no mais recente de uma série de ataques direcionados contra a capital do país.



"Registrada a tentativa de dois drones de combate de voar para dentro da cidade. Ambos foram abatidos pela defesa aérea", anunciou o prefeito moscovita no Telegram, sem nomear o responsável pela agressão.



Sobyanin afirmou que um drone foi derrubado na área de Domodedovo, sul da cidade, enquanto o segundo foi abatido na área da rodovia Minsk, ao oeste da capital.



Ele também informou que os serviços de emergência seguiram para os locais das quedas dos aparelhos e que não foram registradas vítimas.



O Ministério da Defesa da Rússia atribuiu a tentativa de ataque à Ucrânia. "A defesa aérea destruiu dois veículos aéreos não tripulados", afirmou em um comunicado, que também indica que as ações não provocaram vítimas ou danos.



Este foi pelo menos o terceiro ataque a Moscou em uma semana, de acordo com autoridades russas, que anunciaram a derrubada de drones ucranianos no domingo e na segunda-feira. A capital russa praticamente não era afetada pelo conflito na Ucrânia até uma série de ataques neste ano.



O Ministério da Defesa anunciou na útlima quinta-feira, 3, que neutralizou sete drones sobre a província de Kaluga, a menos de 200 quilômetros de Moscou.



Em 30 de julho, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, alertou que a "guerra" estava chegando à Rússia, aos "centros simbólicos e bases militares" do país.



No início de agosto, um prédio de escritórios no principal distrito comercial de Moscou foi alvo de dois ataques de drones em poucos dias.



Nove mortos em Pokrovsk

A ação mais recente com drones aconteceu um dia após a Rússia reivindicar um ataque com mísseis contra um centro de comando do Exército ucraniano na cidade de Pokrovsk.



Dois mísseis, lançados em um intervalo de 40 minutos, atingiram edifícios residenciais, um hotel, cafés, lojas e prédios administrativos na segunda-feira, 7.



Zelensky afirmou na terça-feira, 8, que o ataque matou nove pessoas e deixou 82 feridos, incluindo duas crianças. A Ucrânia acusou a Rússia de mentir ao alegar que o ataque teve um centro de comando militar como alvo.



"É uma mentira completa", declarou Serguei Cherevaty, porta-voz do centro de comando para o leste da Ucrânia, à AFP. "Se bem me lembro, é a quarta vez que eles tentam algo assim", acrescentou. "Se recordo bem, esta é a quarta vez que tentam algo do tipo", acrescentou.



A cidade de Pokrovsk fica a apenas 40 quilômetros da frente de batalha no leste da Ucrânia, onde a Rússia afirma que está avançando e impedindo ataques ucranianos.