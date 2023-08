Polícia Civil de SP indicia flamenguista por morte de torcedora do Palmeiras

Rio - O torcedor do Flamengo Jonathan Messias Santos da Silva,que matou a, no último dia 8 de julho, foi indiciado pela Polícia Civil de São Paulo por homicídio doloso na modalidade de dolo eventual, quando se assume o risco de matar.no Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), na tarde desta terça-feira (8), e preferiu ficar em silêncio. Segundo a Polícia Civil, após a avaliação no Instituto Médico Legal (IML), o suspeito retornou ao 8º DP (Brás), onde permanecerá sob prisão temporária até a conclusão do inquérito policial.A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) apoiou a ação do DHPP de São Paulo, na prisão do suspeito, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, no dia 25 de julho.Jonathan atuava como diretor adjunto e professor na Escola Municipal Almirante Saldanha da Gama, em Campo Grande. A Secretaria Municipal de Educaçãoe informou que repudia o crime.A palmeirense foi atingida na artéria jugular por estilhaços de uma garrafa, arremessada durante uma confusão entre torcidas de ambos os times, em uma das entradas do estádio Allianz Parque, no dia 8 de julho.