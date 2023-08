PF encontra provas de que Silvinei Vasques agiu para prejudicar votação de Lula

A Polícia Federal (PF) encontrou provas de que as blitze no segundo turno das eleições foram intencionalmente direcionadas para prejudicar a votação de Lula. As evidências obtidas pela PF foram a base de sustentação para prisão do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques , nesta quarta-feira, 9.