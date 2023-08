Modelo cai do terceiro andar de boate na Lapa e morre

Rio - O modelo Suede de Oliveira, de 44 anos, morreu, nesta terça-feira (8), no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio, após cair do 3º andar de uma boate, na Lapa, na madrugada de segunda (7).



De acordo com uma amiga próxima, que não quis se identificar, Suede sofreu o acidente por volta das 4h. Ela informou que o modelo perdeu o equilíbrio e caiu.



Bombeiros do quartel central foram acionados às 3h43. Quando os militares chegaram ao local, a vítima estava caída no chão e o quadro de saúde era considerado grave. Suede foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio, no entanto, não resistiu aos ferimentos e faleceu nesta terça (8).



Através das redes sociais, a Street Lapa, local onde ocorreu o acidente, lamentou a morte e informou que Suede recebeu os primeiros socorros pela equipe da boate. Ainda de acordo com a Street Lapa, o ocorrido não é resultado de problemas estruturais do estabelecimento. "Nossa boate está apta ao funcionamento, com todas as licenças e liberações em dia", diz trecho da nota.

A boate informou também que está, desde o dia do ocorrido, em contato com a família da vítima para prestar todo o apoio necessário.



"Estamos à disposição das autoridades para qualquer esclarecimento, e, além disso, temos os registros das câmeras de segurança, que serão disponibilizados", finaliza a nota.

Segundo a PM, policiais militares do 5ºBPM (Praça da Harmonia) não foram acionados. Em nota, a Polícia Civil informou que, até o momento, não foi localizado registro de ocorrência sobre o fato.