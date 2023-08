Vídeo: criminosos rendem motorista e roubam carro em Duque de Caxias

Criminosos roubam carro na Av. Dr. Laureano, em Caxias

Crédito: Reprodução#ODia pic.twitter.com/wi742B6Zki — Jornal O Dia (@jornalodia) August 9, 2023

Rio - Um vídeo de câmeras de segurança, divulgado nas redes sociais, mostra um veículo sendo roubado, na noite desta terça-feira (8), na Avenida Doutor Laureano, no bairro de mesmo nome, em Duque de Caxias, Baixada FluminenseNas imagens, é possível ver o momento em que o carro prata chega ao local, estaciona e o motorista não sai do veículo, apenas o desliga. Veja:Menos de um minuto depois, um carro branco se aproxima e estaciona na frente do primeiro veículo. De dentro dele, saem três homens armados, que renderam o motorista.Um dos criminosos fica no veículo branco, utilizado para a fuga, enquanto os outros, com os rostos tampados, finalizam o assalto. Após o motorista ser rendido, dois criminosos o revistam e levam também pertences pessoais.O terceiro criminoso entra no banco do carona e aguarda a finalização da ação. Ao final, dois homens fugiram no carro roubado e outros dois no veículo em que chegaram no local.Assustada, a vítima fica paralisada olhando os criminosos levarem seu carro e depois corre em direção contrária.Segundo moradores da região, o local tem sido alvo de constantes assaltos, se tornando cada vez mais perigoso. "Assalto na Laureano se tornou normal", reclamou um morador.A Polícia Militar foi procurada e informou que não foi acionada para a ocorrência. A Civil também foi questionada, porém, não retornou até a publicação desta matéria.