Estudante de Psicologia é preso no Paraná acusado de abusar de 300 crianças

Um jovem de 26 anos, estudante de Psicologia em Foz do Iguaçu, foi preso nesta quarta-feira, 9, pelas polícias Civil e Federal (PF), suspeito de abusar sexualmente de mais de 300 crianças. A assessoria da Policia Civil do Paraná confirmou que o universitário é investigado por cometer abusos contra as crianças "e alguns adolescentes". Na ação, os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão. Foram encontrados 1,7 mil arquivos de pornografia infantil, sendo que cerca de350 foram produzidos pelo homem, enquanto cometia atos de estupro de vulnerável.

Além dos estupros, a policia informou que o homem realizava estupros virtuais, por meio de perfis falsos. A investigação, categorizada como "de alta complexidade", constatou que desde 2016 ele armazena esse tipo de material. Os arquivos contém provas dos crimes.



A investigação apura se o estudante utilizava os conhecimentos acadêmicos para manipular as vítimas. O jovem foi autuado por "estupro de vulnerável, estupro de vulnerável virtual, produção, armazenamento e compartilhamento de pornografia infantil e aliciamento de criança para a prática de atos libidinosos".