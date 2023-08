Cantor Sixto Rodriguez morre aos 81 anos

Sixto Rodríguez, o cantor americano que encontrou um renascimento profissional depois que sua música se tornou um objeto de culto no exterior, morreu na terça-feira (8) aos 81 anos, anunciou seu site.



"É com grande tristeza que nós do Sugarman.org anunciamos que Sixto Díaz Rodríguez faleceu hoje cedo", disse o comunicado, sem dar detalhes sobre a causa da morte do cantor.

Sugar Man

Sixto Rodriguez, também conhecido como Rodriguez, foi um cantor, compositor e músico norte-americano de ascendência mexicana. Ele ganhou notoriedade nos anos 1970 com suas canções introspectivas e letras poéticas, que abordavam temas sociais e políticos.

Apesar de ter lançado álbuns que receberam críticas positivas, sua carreira nos Estados Unidos não decolou inicialmente. No entanto, suas músicas encontraram um público dedicado na África do Sul, onde suas letras ressoaram com a luta contra o apartheid.

Por muitos anos, acreditava-se que Rodriguez tinha falecido, até que documentários como "Procurando Sugar Man" (Searching for Sugar Man) revelaram que ele estava vivo e continuava a fazer música, alcançando uma nova geração de fãs.



"Sugar Man," "I Wonder" e "Crucify Your Mind" são algumas das músicas icônicas de Rodriguez que encapsulam sua abordagem lírica única e seu estilo musical folk. Sua história de ressurgimento e reconhecimento tardio o transformou em um símbolo de perseverança artística e uma inspiração para músicos e admiradores em todo o mundo.

Com informações da AFP.