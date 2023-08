Modelo do sistema digestório adaptado para deficientes visuais é criado por professora da Faetec

Rio - A professora Silvia Salgado, da Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), desenvolveu um modelo de sistema digestório adaptado para deficientes visuais. A atitude está beneficiando diversos estudantes da rede estadual de ensino. O material encontra-se disponível na sala de recursos da ETE Oscar Tenório, em Marechal Hermes, na Zona Norte.

A ideia também deu origem ao artigo "A descrição do sistema digestório humano para pessoas cegas por meio de acessibilidade tátil e em áudio". O texto, que é parte da dissertação de mestrado defendida pela professora, foi publicado na revista "Benjamin Constant", focada na temática de deficiência visual.



Para a conclusão do trabalho, foi realizada "a produção de um material acessível para alunos cegos, a partir de um protótipo do sistema digestório, com a sua descrição e fisiologia em partes e integralmente, com legenda em braile e em áudio", explicou a professora.



O protótipo foi construído com a utilização de materiais que possuem texturas semelhantes às texturas dos órgãos deste sistema, como um prendedor de cabelo, que foi usado para representar uma das válvulas do corpo humano. Assim, os alunos podem identificar a anatomia e fisiologia do sistema digestório a partir do toque.



A adaptação e construção do modelo contou o auxílio de um designer. "Foi uma experiência única. É um material que precisa estar dentro da educação e ao alcance de todas as pessoas que necessitam, para que entendam o sistema digestório", detalhou a professora.



Por ser um material inclusivo, pode ser utilizado não só por alunos deficientes visuais, mas por todos os PCDs.

Hanna Alice, aluna da ETE Oscar Tenório, possui baixa visão devido a um quadro de toxoplasmose ocular. Ela experimentou o protótipo e aprovou o modelo.

"Achei muito legal esse material. Uma pessoa totalmente cega, que não sabe como são os órgãos, poderia aprender pelo tato, o aluno que possui deficiência visual pode entender como é todo o sistema digestório usando esse modelo", declarou a aluna, de 17 anos.