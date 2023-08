Empresa abre processo de seleção em programa de trainees voltado para pessoas pretas e pardas

Com o objetivo de ampliar a diversidade racial em seu quadro de colaboradores, a Yduqs, uma das maiores organizações do setor de Educação do país, abre inscrições para a terceira edição do Programa Trainee 2024, exclusivo para pessoas que se autodeclaram pretas e pardas. Serão oferecidas vagas para diversas áreas de formação, destinadas a concluintes ou recém-formados (dezembro/2019 a dezembro/2023) de qualquer região do Brasil, desde que tenham mobilidade e disponibilidade para viagens ao longo do programa. Os candidatos têm até o dia 31 para realizar a inscrição.

O processo seletivo avaliará a capacidade analítica e habilidades comportamentais dos candidatos, sem a necessidade de conhecimento de Excel e inglês. Após a contratação, os trainees poderão ganhar bolsas de estudo para MBA e ser posicionados em cargos estratégicos na organização, além de um salário compatível com o mercado, plano de saúde e odontológico, entre outros benefícios.



O Programa Trainee Yduqs 2024 busca aperfeiçoar jovens talentos, que passarão por treinamento, integração, desenvolverão atividades nas unidades e terão a oportunidade de elaborar um projeto de alta relevância e impacto para a instituição. A ação faz parte de um grande projeto de diversidade, equidade e inclusão da companhia, tornando a empresa ainda mais plural em frentes como gênero, orientação sexual, PCD, raça, entre outras, fazendo a diferença no futuro da educação. Atualmente, a organização já conta com mais da metade de seu quadro de colaboradores ocupados por mulheres, e suas instituições de ensino instaladas pelo Brasil já têm um perfil e ações bem abrangentes.