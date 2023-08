Revalida: Inep divulga gabarito preliminar de prova da 1ª etapa

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou, nesta quarta-feira (9), as versões preliminares do gabarito da prova objetiva e do padrão de resposta da prova discursiva do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) 2023/2.



Os arquivos são referentes à primeira etapa do Revalida e estão disponíveis no Sistema Revalida e no portal do Inep.



Nesta quarta-feira também se inicia o período, que se estende até o dia 14, para interpor recursos pelos candidatos que não concordam com a correção da prova e pedem uma nova análise aos julgadores.



Em 8 de setembro, o Inep divulgará o resultado definitivo da prova objetiva e provisório da prova discursiva, bem como as versões definitivas do gabarito e do padrão de respostas, que analisa a fundamentação dos argumentos pelo candidato e as repostas claras e objetivas à questão posta.



Já o período para entrar com recurso referente à correção da prova discursiva irá até 14 de setembro. Os candidatos podem esperar o resultado definitivo em 2 de outubro, juntamente com os resultados finais da primeira etapa do exame.



O Inep aplicou as provas (objetiva e discursiva) do Revalida 2023/2 no dia 6 de agosto, em nove cidades brasileiras: Brasília, Campo Grande, Curitiba, Porto Alegre, Porto Velho, Recife, Rio Branco, Salvador e São Paulo.



Revalida

O exame nacional serve para revalidação de diplomas médicos expedidos por instituições de educação superior estrangeira. O Revalida é composto por duas etapas (teórica e prática). As provas verificam a aquisição de conhecimentos, habilidades e competências exigidas para o exercício profissional adequado e conforme as necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS).



As provas do Revalida, aplicadas pelo Inep, abordam de forma interdisciplinar, as cinco grandes áreas da medicina: clínica médica, cirurgia, ginecologia e obstetrícia, pediatria, e medicina da família e comunidade (saúde coletiva).



O Revalida usa como referências os atendimentos prestados na atenção primária de saúde, ambulatorial, hospitalar, de urgência, de emergência e comunitária, com base na Diretriz Curricular Nacional do Curso de Medicina, nas normativas associadas e na legislação profissional.



A participação na segunda etapa depende da aprovação na primeira, confirme previsto no edital do Revalida 2023/2.



Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 0800-61-6161.