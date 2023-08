Polícia Militar apreende munições, comunicadores e drogas em Resende

A Polícia Militar (PM) apreendeu na terça-feira (8) munições, rádios comunicadores, drogas e outros itens do tráfico em Resende. A apreensão aconteceu no bairro Morada da Barra.



Segundo a PM, os agentes foram cumprir um mandado de prisão por roubo e associação ao tráfico contra um homem, de 29 anos. Porém, ao avistar os policiais, o suspeito fugiu.



Na casa onde ele estava foram encontrados dois carregadores de pistola calibre 9mm e um rádio comunicador. Depois, em buscas pela região, foram encontrados outros produtos do tráfico.



Ao todo, foram apreendidos 26 munições calibre 9mm, dois carregadores, dois rádios comunicadores, três bases para carregamento e 67 pinos de cocaína. O caso foi registrado na 89ª DP de Resende.