Dois homens são presos e um adolescente apreendido durante operação contra o tráfico na Zona Oeste

Rio - Policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) prenderam em flagrante, nesta terça-feira (8), Gabriel Henrique de Oliveira Benta, conhecido como "China", e Lucas Victor da Cruz Silva, vulgo "LC", além de apreenderem o adolescente A.M.L., cujo apelido é "Cabeludo". Os três são suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas, além de serem ligados à Facção Comando Vermelho. A operação ocorreu na comunidade do César Maia, no bairro de Vargem Pequena, Zona Oeste do Rio.



De acordo com o setor de inteligência da DRE, um grupo de traficantes estava reunido na comunidade, com o objetivo de arquitetar invasões em comunidades de Jacarepaguá, na Zona Oeste, dominadas pela facção rival. Assim que as equipes policiais chegaram no local, alguns suspeitos conseguiram fugir em direção a uma região de mata. Ao todo, dois homens foram presos e um adolescente foi apreendido. Com eles, foram localizados rádios comunicadores.



O trio foi conduzido até a sede da DRE, na Cidade da Polícia. Gabriel e Lucas foram autuados pelos crimes de associação ao tráfico de drogas e corrupção de menores, e conduzidos para o sistema prisional. Já A.M.L. foi apreendido por fato análogo, e encaminhado para a DPCA.