Mulher é vítima de bala perdida dentro de apartamento na Zona Oeste

Rio - Uma mulher foi atingida por uma bala perdida, na noite de segunda-feira (7), em um apartamento no nono andar do Condomínio Caminhos da Barra, na Avenida Tenente-Coronel Muniz de Aragão, no Anil, Zona Oeste do Rio. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a vítima foi atendida no Hospital Municipal Lourenço Jorge e recebeu alta hospitalar nesta terça-feira (08).



O projétil perfurou a janela da cozinha da residência, e atingiu a perna da vítima. A mulher, que não quis se identificar, disse estar com a bala alojada ainda e de repouso.



Thiago do Vale Carneiro, dono da locação que está alugada, comentou sobre o impacto que foi o ocorrido. “Fiquei perplexo quando soube, nunca tinha acontecido antes. Acredito que tenha sido devido ao conflito que acontecia na Cidade de Deus, a janela do apartamento fica de frente para a comunidade”, disse.

A Polícia Civil informou que a investigação está em andamento na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) e que os agentes estão analisando imagens e realizam diligências em busca de outras câmeras instaladas na região. A PM também instaurou um procedimento apuratório para averiguar as circunstâncias da ação.