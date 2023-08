Polícia prende bombeiro militar suspeito agredir a própria mãe

Rio - Um bombeiro militar foi preso por agredir a própria mãe na noite desta terça-feira (9), em Maricá, na Região Metropolitana do Rio. A vítima já possuía uma medida protetiva contra o capitão Joel Ramos de Oliveira, detido em flagrante no bairro Chácaras de Inoã.

No início da noite, Joel agrediu a mãe durante uma briga familiar, deixando ferimentos no braço dela. O militar, que seria soropositivo, também teria se cortado e passado sangue no corpo da mãe com objetivo de transmitir o vírus HIV. Por fim, ele quebrou móveis e eletrodomésticos da casa.

O Grupamento Maria da Penha, da Guarda Municipal de Maricá, foi acionado e prendeu o bombeiro. Joel foi encaminhado à 76ª DP (Niterói) e autuado por lesão corporal, dano, desacato, resistência e perigo de contágio de moléstia grave. A idosa recebeu atendimento na UPA de Inoã e, posteriormente, foi encaminhada exame de corpo de delito. O caso está sendo investigado pela 76ª DP (Niterói).

O Corpo de Bombeiros informou que está acompanhando o caso e se colocou à disposição das autoridades para colaborar nas investigações. "A corporação repudia veementemente todo e qualquer ato de violência, assim como condutas ilícitas que transgridam os preceitos da ordem, da disciplina e da moral características da profissão de bombeiro militar", afirmou em nota.