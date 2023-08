Senac RJ tem vagas para diversos cursos de capacitação profissional na unidade de Campo Grande

O Senac RJ está com inscrições abertas para cursos na unidade de Campo Grande, na Zona Oeste, para os meses de agosto, setembro, outubro e novembro. Os cursos do segundo semestre serão os das áreas mais buscadas na atualidade.

Os interessados em Gastronomia podem escolher entre os cursos de Bases de Confeitaria, Cake Design, Preparo de Hamburguer Gourmet, Preparo de Massas Frescas e Recheadas, Preparo de Pizzas e o de Salgados para Festas. Já na área de Bem-Estar e Beleza, as vagas oferecidas são para Cabeleireiro, Depilação, Design de Sobrancelha, Maquiador, Micropigmentador, Reflexologia Podal e Auriculoterapia.





A unidade vai oferecer, pela primeira vez, o Curso de Consultoria de Imagem. Esse tipo de consultoria está em crescimento entre os profissionais autônomos de moda e o Senac é referência na profissionalização neste setor. Ao longo do curso serão abordados temas como: biótipo e estilo de vida pessoal, harmonia de silhueta, composição de looks, dress code, análise de coloração pessoal, personal shopping e tudo mais que auxilia na composição visual pessoal. No curso, o aluno também aprenderá sobre formação de preços de serviços referente ao trabalho do consultor de imagem.



Informações complementares podem ser obtidas diretamente na unidade, na Rua Barcelos Domingos, 58, Campo Grande, ou pelo telefone: (21) 2018-5866 e WhatsApp (21) 97943-1359. Mais detalhes sobre os cursos estão disponíveis no site



Cursos



- Auriculoterapia: início no dia 19/8, com aulas aos sábados, de 9h às 13h.



- Cabeleireiro: início no dia 5/9, com aulas às terças e quintas, de 8h às 12h.



- Depilação: início no dia 13/11, com aulas às segundas e quartas, de 13h às 17h.



- Design de Sobrancelha: início nesta sexta-feira, 11, com aulas às sextas, de 18h às 22h. Outras turmas começarão em 25/8, com aulas às sextas, de 18h às 22h; em 1º/9, às quartas e sextas, de 18h às 22h; e em 10/10. às terças e quintas, de 8h às 12h.



- Maquiador: início no dia 23/8, com aulas às quartas e sextas, de 13h às 17h.



- Micropigmentador: início no dia 11/11, com aulas aos sábados, de 9h às 13h.



- Reflexologia Podal: início no dia 19/8, com aulas aos sábados, de 9h às 13h;



- Bases de Confeitaria: início no dia 23/9, com aulas aos sábados, de 9h às 13h;



- Cake Design: início no dia 15/9, com aulas às sextas, de 13h às 17h.



- Preparo de Hamburguer Gourmet: início no dia 1/9, com aulas às sextas, de 18h às 22h.



- Preparo de Massas Frescas e Recheadas: início no dia 25/8, com aulas às sextas, de 18h às 22h.



- Preparo de Pizzas: início no dia 12/9, com aulas às terças e quintas, de 18h às 22h.



- Salgados para Festas: início no dia 9/9, com aulas aos sábados, das 9h às 13h.