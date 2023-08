Ministério da Educação abre vagas para concurso com salários de R$ 6 mil; saiba mais

O Ministério da Educação (MEC) abriu nesta quarta-feira (9) as inscrições para o concurso para 220 vagas de técnico em assuntos educacionais com salários de R$ 6.255,90. Os candidatos precisam ter nível superior.



Além dos vencimentos, os aprovados também recebem auxílio-alimentação de R$ 658. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

O edital foi publicado na terça-feira (8) no Diário Oficial da União (DOU). Para se inscrever, os candidatos precisam acessar o site do Cebraspe até o dia 28 de agosto.



A taxa de inscrição é R$ 80, mas candidatos de baixa renda, inscritos no CadÚnico ou doadores de medula óssea podem pedir isenção.



Das 220 vagas, 11 serão reservadas para pessoas com deficiência (PCD) e 44 para candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos.



As provas serão divididas em três etapas, sendo duas objetivas e uma discursiva. Elas serão aplicadas em Brasília (DF) no dia 8 de outubro e terão duração de 4 horas e 30 minutos.

Além disso, será aplicada uma redação que precisa ser feita no modelo dissertativo de até 30 linhas sobre um tema da atualidade, de administração pública e/ou de educação pública.



O resultado final do certame deve ser publicado no dia 25 de outubro.