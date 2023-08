Itatiaia adota manobra no abastecimento devido à estiagem

Por conta da falta de chuva no período de inverno, a Secretaria Municipal de Obras e Serviço Públicos de Itatiaia adotou um sistema de manobra no abastecimento de água. O fornecimento nos bairros, exceto Penedo, Maromba e Maringá, vem sendo interrompido diariamente para garantir o abastecimento nas localidades da parte alta do município.



Entre 12h e 18h, o abastecimento é interrompido nos bairros Jardim Itatiaia, Nova Conquista, parte do Campo Alegre e Vila Pinheiro, para que o reservatório localizado na Vila Magnólia possa chegar à capacidade ideal para abastecimento.



Depois da 18h, os bairros Vila Maia, Vila Magnólia, Vila Odete, Centro e Vila Paraíso são abastecidos. "Devido à falta de chuva, o reservatório tem funcionado com a metade da capacidade, tornando necessária a realização dessas manobras”, explica secretário de Obras, Altamir Barreto.