Porto Real abre vagas de curso de capacitação para adolescentes

A Fundação para a Infância e Adolescência (FIA-RJ), através do Programa de Trabalho Protegido na Adolescência (PTPA), está com inscrições abertas para um curso em Porto Real. Podem participar adolescentes de 15 e 16 anos matriculados na Rede Pública de Ensino ou particular com bolsa integral. As inscrições vão até o dia 10 de agosto pela link da internet. O curso de capacitação profissional é elaborado com o intuito de inserir, conscientizar e preparar o adolescente em sua primeira experiência no mercado do trabalho. Ele será presencial, com duração de três meses.O serviço funciona na Estrada Floriano Porto Real, nº 109, bairro de Fátima. Ao todo, são sete módulos formativos: matemática, português, teatro, mídias sociais, noções administrativas humanidades aplicadas e resiliência.