Pedreiro acusado de matar idosa em São Cristóvão tem mandado de prisão expedido pela Justiça

Rio - O juiz Rubens Roberto Rebello Casara, da 43ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), expediu um mandado de prisão preventiva, nesta terça-feira (8), contra o pedreiro Gutierre dos Santos André, de 27 anos, pelo crime de latrocínio. O homem é acusado de roubar e matar a idosa Porcina da Silva Neves, 83, no dia 4 de julho, em São Cristóvão, na Zona Norte do Rio

A decisão teve como base depoimentos colhidos pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), incluindo a oitiva da irmã de Gutierre, e o laudo da perícia realizada no local do crime. Segundo o magistrado, as provas reunidas durante a investigação revelam o perfil violento do homem, que teria matado a idosa por questões materiais.

"Os elementos até aqui reunidos revelam que o réu possui perfil violento e matou a vítima por questões materiais, demonstrando insensibilidade e covardia, pouco se importando com sua vida. Houve, destarte, a chamada gravidade anormal do crime. Todo esse quadro evidencia que a liberdade do denunciado é nociva à coletividade e compromete a ordem pública. A medida excepcional também se justifica em favor de uma escorreita instrução processual, para que as testemunhas arroladas tenham um mínimo de segurança e tranquilidade para comparecer em juízo e depor. De outro giro, o denunciado desapareceu logo após o crime, numa clara demonstração de que, caso obtenha novamente a liberdade, não irá submeter-se à aplicação da lei penal", escreveu Casara.

Porcina foi encontrada dentro de sua casa, na Rua Henrique Chaves, amarrada a uma cadeia e com sinais de espancamento. Gutierre teria aproveitado a saída do marido da idosa e invadido a residência. O homem ainda roubou pertences da vítima antes de matá-la.

O depoimento da irmã do acusado foi importante para a investigação. De acordo com a mulher, o irmão chegou em casa com objetos que não o pertenciam. Ele teria falado que recebeu os objetos em uma obra que estava fazendo.

Além da expedição do mandado de prisão, Casara ainda aceitou a denúncia do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro contra Gutierre. Nesta terça-feira (8), o homem virou réu pelo crime de latrocínio, roubo seguido de morte. O acusado já é considerado foragido.