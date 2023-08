Colisão entre carros causa congestionamento na Via Dutra

Uma colisão entre dois veículos deixou quatro pessoas feridas e causou um congestionamento no fim da tarde desta quarta-feira (9) na Via Dutra, em Resende. O acidente aconteceu no km 312, no sentido Rio de Janeiro.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um carro bateu atrás de um outro veículo. As quatro pessoas ficaram feridas sem gravidade. Elas foram socorridas para o Hospital de Emergência de Resende, que não informou o estado de saúde delas.

Neste momento, o tráfego está fluindo pela esquerda. O congestionamento já chega a um quilômetro, de acordo com a concessionária da rodovia.