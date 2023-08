Secretaria lança Mapa do Trabalhador Carioca para estruturação de políticas públicas

Rio - A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda do Rio (SMTE) lançou na manhã desta quarta-feira (98) o Mapa do Trabalhador Carioca. A iniciativa visa a estruturação de políticas públicas de auxílio ao trabalhador a partir da obtenção de dados que vão revelar quem é o trabalhador carioca, seus anseios e necessidades. O lançamento aconteceu na sede da Unidade de Desenvolvimento de Economia Solidária (UDES), na Praça da República, no Centro.



Durante o evento, foi apresentada ao público presente a plataforma online do Mapa do Trabalhador Carioca. Integrada ao participa.rio, através da plataforma os cariocas serão convidados a responder a um questionário sobre a sua realidade de trabalho, o desejo de empreender e a afinidade do trabalhador com o mundo dos empregos verdes e os temas da sustentabilidade, entre diversas outras questões.



A partir dos dados extraídos da coleta dos questionários digitais, o Observatório Carioca do Trabalho cruzará as informações com outras fontes de pesquisa da SMTE e de organizações parceiras, o que subsidiará os próximos passos da pasta na elaboração de políticas públicas de empregabilidade, capacitação e assistência ao trabalhador.



“Essa é uma ferramenta que vai ajudar a Secretaria Municipal de Trabalho e Renda a estruturar as ações de empregabilidade, capacitação e assistência ao trabalhador. E, mais do que isso: os dados produzidos pelo Mapa do Trabalhador Carioca ficarão disponíveis para o público, e poderão servir, por exemplo, às pesquisas produzidas sobre as universidades a respeito do mundo do trabalho”, explicou o secretário de Trabalho e Renda, Everton Gomes, durante o evento.



A coordenadora do Observatório Carioca do Trabalho, Nina Albuquerque, e a coordenadora de Estratégias de Planejamento do Escritório de Planejamento da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento do Rio, Aline Xavier, abordaram o trabalho em parceria desenvolvido ao longo da elaboração do mapa. “Nosso foco é a melhoria das políticas públicas”, explicou Aline, acrescentando que o participa.rio já contou com a contribuição de mais de 65 mil cariocas, que responderam a 38 enquetes. “Queremos saber qual é a situação desse trabalhador acima de 16 anos. Como empresário, empreendedor, como aposentado ou até como desempregado”, pontuou Nina. Desde já, o Mapa do Trabalhador Carioca está em destaque na plataforma, que pode ser acessada em https://participario-pcrj.hub.arcgis.com/. Também é possível acessar o Mapa do Trabalhador Carioca por meio do QR Code abaixo: