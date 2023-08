VLT Carioca tem vaga para assistente administrativo PCD

Rio - O VLT Carioca está contratando um assistente administrativo PCD até o dia 16 deste mês. Para participar do processo seletivo é preciso estar cursando o Ensino Superior em Engenharias, Ciência de Dados ou Inteligência de Mercado; ter conhecimento em análise de dados, pacote office (Excel, PowerPoint, Word) e ferramentas de visualização de dados. Serão considerados diferenciais conhecimentos em lógica de programação e nas ferramentas Power da Microsoft.



Serão atribuições do cargo planejar, executar e acompanhar pesquisas com clientes, além e atuar na criação e automatização de dashboards; tratamento e análise de dados; apoio no desenvolvimento de aplicativos de pesquisa e na criação e acompanhamento de planos de ação.

"Nosso time administrativo está de braços abertos para essa nova contratação. Além dos requisitos destacados, é importante que a pessoa tenha facilidade de relacionamento. As inscrições estão abertas e essa é uma ótima oportunidade para quem quer trabalhar com mobilidade urbana", convidou a coordenadora de Gente do VLT Carioca, Betania Pita.



A empresa oferece benefícios como assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale-refeição ou alimentação, previdência privada, participação nos resultados, Gympass, day off (folga) no dia do aniversário, política de flexibilidade no ambiente de trabalho, entre outros. Os interessados nas oportunidades devem acessar o site vltrio.com.br e clicar em FaleConosco/Trabalhe Conosco.



Outra oportunidade



E até sexta-feira (11), o VLT Carioca também recebe inscrições para o cargo de Analista de Gente Pleno. Os candidatos para essa vaga precisam ter nível superior completo; dominar o Pacote Office avançado (com foco no Excel) e experiência com indicadores de resultados. Irá se diferenciar o candidato que tiver conhecimento do Business Partner. Os benefícios são os mesmos citados acima e a diferença é que, para essa oportunidade, os interessados deverão acessar o link www.linkedin.com.br/jobs/view/3680814345.