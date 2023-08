Corpo de Bombeiros diz que boate onde modelo caiu do terceiro andar deveria estar interditada

Rio - A boate Street Lapa, estabelecimento onde o modelo Suede de Oliveira, de 44 anos, caiu do terceiro andar na última segunda-feira (7), não está regularizado junto ao Corpo de Bombeiros e deveria estar interditado desde janeiro 2021. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu nesta terça-feira (8) no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio.

A corporação informou, nesta quarta-feira (9), que o Grupamento Operacional do Comando Geral (GOCG), quartel que cobre a área da boate, emitiu um auto de interdição no dia 2 de janeiro de 2021. Desde esta data, o local deveria estar fechado.

O Corpo de Bombeiros ressaltou que a manutenção da interdição é de responsabilidade da Polícia Militar e o proprietário do estabelecimento assume o risco de funcionar mesmo estando em situação irregular.

A corporação ainda acrescentou que todos os órgãos responsáveis, como prefeitura, PM, e Ministério Público do Rio, pela manutenção da interdição e habilitados a punir o estabelecimento no caso de descumprimento, foram informados em ofício no dia 06 de janeiro de 2021 sobre a decisão dos bombeiros.



Questionada sobre o assunto, a PM informou que recebeu o ofício do Corpo de Bombeiros, mas salientou que a competência da fiscalização desse embargo parcial da boate, não recai sobre a corporação.

Também procurada, prefeitura ainda não respondeu. O espaço está aberto para manifestação.

Boate diz que está legalizada

A Street Lapa, localizada na Avenida Gomes Freire, usou as suas redes sociais, nesta quarta-feira (9), para se pronunciar sobre o assunto. De acordo com a postagem no stories do Instagram, a morte de Suede não é resultado de problemas estruturais e que o acidente não aconteceu na pista principal.

A boate destacou que apta ao funcionamento com todas as licenças e liberações em dia. O estabelecimento lamentou a morte do modelo e disse que o homem foi vítima de um acidente, sendo prontamente socorrido pela equipe do local.

"Nós, da equipe Street Lapa, lamentamos o falecimento de um dos nossos clientes, e, através dessa nota, prestamos condolências a todos os seus familiares e amigos. O mesmo, infelizmente, foi vítima de um acidente que ocorreu dentro do nosso estabelecimento, sendo prontamente socorrido por nossa equipe, que lhe prestaram todos os primeiros socorros no local, até que os bombeiros chegassem e o conduzissem, ainda com vida, para o hospital", informou.

A postagem também frisou que está em contato com a família de Suede para prestar todo apoio, seja financeiro ou psicológico. "Estamos à disposição das autoridades para qualquer esclarecimento, e além disso, temos os registros das câmeras de segurança, que serão disponibilizadas", completou a boate.

Relembre o caso

Suede morreu depois de cair do terceiro andar da Street Lapa, na madrugada de segunda-feira (7). De acordo com uma amiga próxima, que não quis se identificar, o modelo sofreu o acidente por volta das 4h. Ela informou que o homem perdeu o equilíbrio e caiu.

Bombeiros do quartel central foram acionados às 3h43. Quando os militares chegaram ao local, a vítima estava caída no chão e o quadro de saúde era considerado grave. Suede foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio, no entanto, não resistiu aos ferimentos e faleceu nesta terça (8).

O caso está sendo investigado pela 5ª DP (Mem de Sá). Segundo a Polícia Civil, diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias da morte.