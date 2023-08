Casa Branca lança concurso para criar sistemas de inteligência artificial

A Casa Branca lançou um concurso, nesta quarta-feira (9), que oferece milhões de dólares em prêmios para criar sistemas de inteligência artificial (IA) capazes de defender programas de computador de ciberataques.



Organizado pela Darpa, a agência científica do exército americano, o concurso oferecerá mais de 18 milhões de dólares (R$ 88,2 milhões) no total em prêmios "para identificar e corrigir falhas de computador usando a 'IA'", anunciou a presidência dos Estados Unidos em um comunicado.



A iniciativa terá duração de dois anos e prevê a colaboração das principais empresas especializadas em IA: Anthropic, Google, Microsoft e OpenAI.



Atualmente, os defensores de sistemas de computador "carecem de ferramentas capazes de fornecer segurança em escala necessária", o que explica os ciberataques dos últimos anos “que representam riscos sérios para a segurança nacional”, disse Perri Adams, um diretor da Darpa, em coletiva de imprensa.



"Os avanços recentes em IA, quando usados de maneira responsável, têm um potencial notável para garantir a segurança de nosso código” e obter uma vantagem na defesa, acrescentou.



Nos últimos meses, o presidente Joe Biden e a vice-presidente Kamala Harris destacaram os perigos associados às tecnologias de IA altamente sofisticadas e a necessidade de proteger a sociedade dos potenciais riscos, como fraude, desinformação e desemprego.



Com este concurso, a Casa Branca espera mostrar "os benefícios potenciais da IA para ajudar a garantir a segurança dos softwares usados na internet, em toda a sociedade, desde as redes elétricas que fornecem energia aos Estados Unidos até os sistemas de transporte", detalha o comunicado.



Nos últimos anos, empresas, instituições públicas e privadas e ministérios de muitos países têm sido alvo de ciberataques.