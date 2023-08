Atletas de Mesquita garantem classificações em campeonatos estaduais

campeonatos de handebol, futebol e futsal. No Campeonato Estadual de Handebol, a equipe feminina fechou o placar com 18X14, entrando para a história esportiva da cidade, ao conquistar a primeira vitória através de uma partida oficial.

Mesquita - Atletas de Mesquita representaram o município em diversas partidas pelo estado, através dede handebol, futebol e futsal. No Campeonato Estadual de Handebol, a equipe feminina fechou o placar com 18X14, entrando para a história esportiva da cidade, ao conquistar a primeiraatravés de uma partida oficial.

“É sempre muito emocionante falar dos nossos atletas. Em cada partida, conseguimos notar o empenho e o foco de cada um deles. Esse é o gás que precisamos para continuar desenvolvendo políticas públicas para as práticas esportivas na cidade. Acredito que eles tiram boas lições disso, tanto quanto a gente. Porque aprendem sobre trabalho em equipe, empatia e jogo limpo”, frisou o subsecretário municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de Mesquita, Kleber Rodrigues.



No Campeonato Carioca de Futebol de Salão 2023, o time mesquitense foi representado pelas equipes masculinas sub-9, sub-11 e sub-13, que enfrentaram o Mello TC. Os jogos aconteceram no ginásio poliesportivo da Vila Olímpica Municipal, no último domingo (6). Depois de passes e jogadas, a melhor ficou com a equipe do Mello TC, na categoria sub-9, em um placar de 4X2. Já nas outras duas partidas, as equipes da Caçulinha da Baixada se destacaram na competição, com o resultado final de 7X1 e 4X1, pelo sub-11 e sub-13, respectivamente.



No Campeonato da Liga Iguaçuana sub-20, a final contra o Ajax FC, a equipe sub-18 masculina da Prefeitura de Mesquita suou a camisa e conseguiu empatar o jogo, a 1X1. A disputa, então, foi parar nos pênaltis. Porém, infelizmente, os meninos não conseguiram bater a forte equipe adversária.