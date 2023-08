Mesquita inicia cadastramento digital de alunos ativos da Vila Olímpica

atividades da Vila Olímpica Municipal devem se dirigir ao local de 9h às 17h e atualizar os dados da matrícula.

O cadastramento digital da Subsecretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo segue um cronograma semanal durante todo o mês de agosto, sendo dividido por modalidades.



Até o dia 11: usuários das turmas de natação e hidroginástica devem realizar o cadastro.



Entre os dias 14 e 18: alunos de vôlei, handebol, atletismo e xadrez.



Do dia 21 a 25: alunos de judô, karatê, jiu-jítsu, muay thai, boxe, luta livre, futsal e futebol.



Entre 28 de agosto e 1º de setembro: frequentadores das aulas de pilates, ginástica, funcional e capoeira.



A atualização da matrícula deve ser feita no próprio equipamento, que fica na Avenida Baronesa de Mesquita s/nº, no Cosmorama, de 9h às 17h. Os documentos necessários são os originais de identidade, CPF e comprovante de residência. No caso de menores de idade, é necessário documento de identidade ou certidão de nascimento e declaração escolar.



“A ideia é atualizar os dados dos usuários e ter essas informações digitalizadas, como foto e documentos originais. Com isso, nós também centralizamos os cadastros dos alunos em um só lugar. É muito importante que todos aqueles com frequência regular nas atividades compareçam à Vila Olímpica e atualizem seus dados para não perderem a matrícula”, reforçou Kléber Rodrigues, subsecretário de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo.