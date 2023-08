Preso por estupro, Gabriel Monteiro se casa em presídio

Rio - O ex-vereador Gabriel Monteiro, preso desde novembro do ano passado por estupro , se casou em maio deste ano no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, Zona Oeste do Rio, onde cumpre sua pena. A informação foi confirmada pelo advogado do ex-parlamentar, Sandro Figueiredo.

A união estável com a gestora financeira, Ana Carolina Chagas, de 22 anos, aconteceu no dia 10 de maio. Ambos já estavam juntos desde setembro do ano passado. O casal adotou a separação total de bens como regime da união.

A assinatura aconteceu na Cadeia Pública Joaquim Ferreira de Souza, conhecida como Bangu 8. Gabriel foi preso no dia 7 de novembro depois de se entregar na 77ª DP (Icaraí), em Niterói, Região Metropolitana do Rio, onde foi cumprido um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça.

A prisão de Monteiro está relacionada a um processo de estupro de um jovem, de 23 anos, depois da reinauguração de uma boate na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Ele teria forçado a mulher a manter relações sexuais com ele sem preservativo e teria lhe transmitido HPV . Em abril deste ano, a Justiça do Rio decidiu manter a prisão preventiva do ex-vereador.