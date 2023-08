Prefeitura de Meriti realiza parte da dragagem do rio Sarapuí

dragagem do braço do rio Sarapuí, na comunidade do Dick, localizada no Jardim Metrópole. Já equipes de Serviços Públicos realizaram ações de limpeza urbana por toda a cidade.

São João de Meriti – A Prefeitura de São João de Meriti destinou parte dos serviços da última terça-feira (8) para a limpeza de ruas e de um dos importantes rios da cidade. A organização junto ao Inea (Instituto Estadual do Ambiente), realizou parte dado braço do, na comunidade do Dick, localizada no Jardim Metrópole. Já equipes de Serviços Públicos realizaram ações de limpeza urbana por toda a cidade.

“Estamos no terceiro ano consecutivo realizando a dragagem do rio Sarapuí. Nosso trabalho tem sido eficaz para evitar acumulo de lixos e reduzir alagamentos na região. Contamos também com a presença do representante do Inea, Edvan”, comentou o secretário de Serviços Públicos, Joãozinho.



Segundo a organização, o compromisso com a preservação dos recursos hídricos se reflete em ações como desta semana, que visam garantir um futuro sustentável para todos. O objetivo da ação é descongestionar os canais e reduzir os danos causados pelas chuvas.



Só nesta semana, mais de 23 ruas foram alcançadas pelas equipes de limpeza da pasta. Os agentes reforçam que os serviços são essenciais para manter a cidade limpa e solicitam aos munícipes que não descartem lixo de forma irregular.



Caso o serviço de coleta não tenha passado por sua rua, comunique a pasta via direct ou solicite no WhatsApp 99973-4333 ou disque- Serviços Públicos 3752-3852 ou denuncie através da ouvidoria 2651-1001.