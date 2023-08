Suspeito é baleado por PM durante tentativa de assalto na Barra da Tijuca

Rio - Uma tentativa de assalto terminou com um suspeito ferido, na noite desta quarta-feira (9), na Avenida Lucio Costa, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.

De acordo com informações da Polícia Militar, agentes da 31° BPM (Barra da Tijuca) foram acionados para uma ocorrência de disparo de arma de fogo. No local, eles descobriram que dois suspeitos em uma motocicleta haviam roubado o relógio de um homem que estava em um veículo na Avenida Sobral Pinto, na altura do Clube Oásis. Em seguida, os acusados tentaram roubar um carro na mesma via.

Neste momento, um dos agentes flagrou a dupla e disparou contra os criminosos. Um dos suspeitos foi ferido e preso em posse de um revólver calibre 32. Ele foi conduzido ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. O comparsa conseguiu fugir.

A ocorrência foi registrada na 16ª DP (Barra da Tijuca).