Pelo menos 17 refugiados muçulmanos morrem em naufrágio no sul da Ásia

Ao menos 17 pessoas morreram na costa de Mianmar no naufrágio de uma embarcação que transportava migrantes da minoria rohingya (muçulmanos refugiados) que tentavam fugir do país, anunciaram os serviços de emergência nesta quinta-feira (10).



"Encontramos 17 corpos", declarou Byar La, integrante da equipe de resgate da fundação Shwe Yaung Metta, à AFP. Ele informou que 30 pessoas estão desaparecidas.



Em 2017, quase 750.000 muçulmanos rohingyas fugiram da repressão do exército e de milícias budistas em Mianmar, principalmente para Bangladesh.



Desde então, milhares de pessoas da minoria muçulmana perseguida arriscam a cada ano suas vidas em perigosas travessias marítimas a partir de Bangladesh e de Mianmar para tentar chegar à Malásia e Indonésia.