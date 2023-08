Vídeo: grupo armado reivindica autoria do assassinato de candidato à presidência no Equador

Quito - Uma facção criminosa chamada 'Los Lobos' reivindica a autoria do assassinato do candidato à presidência, Fernando Villavicencio , que aconteceu nesta quarta-feira (9). O grupo armado publicou um vídeo logo após o ataque e fez ameaças a qualquer político que eles julguem como 'corrupto'.

Os homens cobriam seus rostos e portavam armas apontadas para o alto. O posicionamento foi lido por uma figura central, a única que estava sentada.

''Queremos deixar bem claro a toda nação equatoriana que toda vez que os políticos corruptos não cumpram com as promessas que estabelecem quando recebem nosso dinheiro, que são milhões de dólares para financiar suas campanhas, serão mortos'', dizia o início da ameaça.



''Nossa organização 'Los Lobos' assume a responsabilidade pelo que aconteceu na tarde de hoje. E isso vai voltar a acontecer quando corruptos não cumprirem com a sua palavra'', reivindicou o grupo.

Em seguida, 'Los Lobos' também ameaçaram Jan Topic, outro candidato à presidência. Confira o vídeo que viralizou nas redes sociais:

En un video que circula en redes sociales, supuestos miembros de la banda delincuencial “Los Lobos” dicen ser los autores del atentado que terminó con la vida de #FernandoVillavicencio y lanzan amenazas contra el candidato @jantopicecuador. pic.twitter.com/fHIYwR5NDY — Ecuadorinmediato (@ecuainm_oficial) August 10, 2023

''Em um vídeo que circula nas redes sociais, supostos integrantes da quadrilha criminosa 'Los Lobos' afirmam ser os autores do atentado que acabou com a vida de Fernando Villavicencio e fazem ameaças contra o candidato Jan Topic'', diz a legenda do vídeo publicado por uma mídia local.



O ataque

jornalista e candidato presidencial equatoriano Fernando Villavicencio , de 59 anos, foi assassinado nesta quarta-feira, enquanto saía de um comício na cidade de Quito. Confira um vídeo do ocorrido.