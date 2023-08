Cláudio Castro dá início às obras de recuperação na Linha Vermelha

Rio - O governador Cláudio Castro anunciou, na noite desta quarta-feira (9), o início das obras de recuperação no trecho do estado da Linha Vermelha. Serão 13,8 km revitalizados, entre a Ilha do Governador, na Zona Norte da capital, e a Rodovia Presidente Dutra, na Baixada Fluminense.



As intervenções vão ser realizadas pela Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana (Setram), por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ). O investimento previsto é de cerca de R$70 milhões. As obras, que começaram na noite desta quarta, tem prazo de entrega de 90 dias.



As obras incluem recapeamento do asfalto, paisagismo, sinalização vertical e horizontal, e a instalação de 102 postes de 9 metros, luminárias de LED e 37 câmeras de videomonitoramento em todos os acessos da rodovia. Também será feita a demolição de pavimento para reparo profundo de uma área de cerca de 12 mil metros quadrados.

Além disso, Castro afirmou que um muro será construído nas laterais da rodovia para garantir a segurança dos motoristas que trafegam pelo local. De acordo com o governador, os muros vão ter 30 centímetros de espessura e serão instalados em todo o trecho estadual. Um dos objetivos com a nova instalação é que balas perdidas não cheguem até a pista.



"A recuperação desse trecho da Linha Vermelha vai melhorar as condições de acesso ao Aeroporto do Galeão e ao interior do estado. É um investimento que também traz mais segurança aos motoristas, com a implantação de câmeras de monitoramento. Há anos, a via está totalmente esburacada e com má iluminação. Vamos fazer as coisas funcionarem", afirmou Cláudio Castro na cerimônia. Além disso, Castro afirmou que um muro será construído nas laterais da rodovia para garantir a segurança dos motoristas que trafegam pelo local. De acordo com o governador, os muros vão ter 30 centímetros de espessura e serão instalados em todo o trecho estadual. Um dos objetivos com a nova instalação é que balas perdidas não cheguem até a pista.

Obras serão feitas entre 22h e 5h



A primeira etapa do serviço, a partir da interdição de uma faixa de rolamento na pista sentido Rodovia Presidente Dutra, prevê a fresagem e recuperação do pavimento do asfalto num trecho de 1.7km. Os trabalhos serão executados entre 22h e 5h.



A via expressa estava integralmente sob gestão da Prefeitura do Rio desde os anos 1990. Logo que tomou posse, no início do ano, o secretário de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana, Washington Reis, solicitou a estadualização do trecho entre a Ilha do Fundão, na Zona Norte da capital, e a Baixada, a fim de promover melhorias na via.



“Em 1994, foi inaugurado o segundo trecho da Linha Vermelha, que está esburacado. Agora vamos melhorar as condições para quem passa por aqui. É muito bom para a Baixada e para o interior. É uma nova Linha Vermelha”, afirmou o secretário.



Retomada de protagonismo do Galeão



As intervenções serão de extrema importância para os motoristas que usam a Linha Vermelha para acessar o Aeroporto Tom Jobim (Galeão), especialmente com a previsão de aumento do fluxo de veículos a partir do projeto de ampliação de voos.



Uma das principais ligações entre os municípios da Baixada Fluminense e o Centro da capital, a Linha Vermelha recebe cerca de 140 mil veículos por dia.