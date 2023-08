Polícia apreende armas, equipamentos táticos e grande quantidade de maconha na Baixada

Rio - Policiais do 20° BPM (Mesquita) prenderam, na manhã desta quinta-feira (10), um homem com grande quantidade de drogas, armas, além de equipamentos táticos, em Nilópolis, na Baixada Fluminense. Segundo a Polícia Militar (PM), os agentes também encontraram um "kit Roni", usado para transformar pistola em metralhadora.

De acordo com a PM, os policiais estavam realizando um patrulhamento no Centro de Nilópolis, quando receberam a informação de que um homem havia efetuado um disparo na Rua Mário de Araújo. No local, os militares identificaram o suspeito que, segundo a corporação, jogou uma pistola debaixo de seu carro após perceber a presença policial.

Após prenderem o homem, a equipe do 20° BPM revistou o veículo e encontrou grande quantidade de maconha embalada, carregadores, coldres, cinto de guarnição e o "kit Roni".

Além da equipe do 20° BPM, militares do Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS) participaram da ação. O PROEIS, que é um convênio entre a prefeitura e a PM, atua com policiais contratados em dias de folga para aumentar a proteção em áreas estratégicas.

O homem, que não teve a identidade revelada, foi levado para a 57ª DP (Nilópolis), onde ficará à disposição da Justiça.