Segundo colégio indígena do estado será fundado em Paraty

Rio - O município de Paraty, no Sul Fluminense, será sede da Escola Indígena Estadual Guarani Tava Mirim, a segunda unidade do segmento no estado. A rede terá ensino fundamental I e II para 75 alunos. A decisão do governador Cláudio Castro foi publicada no Diário Oficial desta quinta-feira (10).



A estrutura já funcionava como uma sala de extensão do Colégio Indígena Estadual Guarani Karai Kuery Renda, em Angra dos Reis, também no Sul Fluminense. Além dela, a unidade gerenciava outras duas salas de extensão, a Nhembo-e Renda, na aldeia de Rio Pequeno, e Karai Oca, na aldeia de Araponga, que funcionam em Paraty, e estarão vinculadas à unidade de Tava Mirim.



A medida marca o Dia Internacional dos Povos Indígenas, comemorado no dia 9 de agosto. Com foco na educação de jovens indígenas da aldeia de Paraty-Mirim e região, a abertura da escola atende a uma demanda antiga da comunidade.



A secretária de Estado de Educação, Roberta Barreto, celebrou a expansão. “Estamos diante de um avanço na forma como a educação é concebida no Rio de Janeiro. A Escola Indígena Estadual Guarani Tava Mirim reforça o compromisso do governador Cláudio Castro e da Seeduc-RJ com a diversidade cultural que caracteriza nossa região. E também reconhece a importância de proporcionar um ambiente educacional inclusivo e culturalmente relevante para nossos jovens indígenas”, afirmou.