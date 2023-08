Idosa morre após ser atropelada por homem que empinava moto na Zona Oeste

Idosa é atropelada por homem que empinava moto em Bangu.#ODia



Rio - Uma idosa, identificada como Scheila Lima, de 76 anos, morreu dias depois de ser atropelada por um homem que empinava uma moto em Bangu, na Zona Oeste do Rio.Scheila estava atravessando a Avenida Raul Barros Vieira, no dia 31 de julho, quando foi atingida pela motocicleta, que circulava pela via apenas sob a roda traseira. Câmeras de segurança flagraram o acidente. Veja:A manobra realizada pelo condutor é considerada uma infração gravíssima, segundo o Código de Trânsito Brasileiro.Nas imagens, é possível ver que após o acidente, o condutor da moto corre para uma casa e, minutos depois, volta mancando para o local. Segundo o irmão do piloto do veículo, ele chegou a acompanhar a idosa até o hospital, onde também recebeu atendimento, e não está foragido, como estava sendo divulgado nas redes sociais.