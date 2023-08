Brasil deve bater recorde nas produções de soja, milho, trigo, sorgo e algodão, aponta IBGE

O Brasil deve colher safras recordes de soja, milho, trigo, sorgo e algodão este ano, segundo os dados do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola de julho, divulgado nesta quinta-feira, 10, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No mesmo levantamento, o IBGE já havia informado mais cedo que a safra agrícola de 2023 deve totalizar um recorde de 308,9 milhões de toneladas, 45,7 milhões de toneladas a mais que o desempenho de 2022, um aumento de 17,4%.



A produção de soja deve somar 148,8 milhões de toneladas, uma elevação de 24,5% em relação ao produzido no ano passado.



Já a produção nacional de milho foi estimada em 125,2 milhões de toneladas, com crescimento de 13,7% ante 2022. A lavoura da primeira safra deve somar 28,1 milhões de toneladas, um aumento de 10,5% em relação a 2022. O milho 2ª safra deve totalizar 97,1 milhões de toneladas, aumento de 14,6% em relação a 2022.



O algodão herbáceo deve alcançar uma produção de 7,4 milhões de toneladas, um avanço de 10,2% ante 2022.



A estimativa da produção do trigo foi de 10,8 milhões de toneladas, alta de 7,1% em relação a 2022.



A produção do arroz foi de 10,0 milhões de toneladas para 2023, queda de 5,8% em relação ao produzido no ano passado.



A produção de sorgo foi prevista em 3,8 milhões de toneladas, alta de 34,4% ante 2022.