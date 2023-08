Mobilidade: Lula, Castro e Paes anunciam obras e investimentos no Rio

Rio - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, e o governador Cláudio Castro se reuniram nesta quinta-feira (10) para anunciar e formalizar o início das obras do plano de mobilidade de Campo Grande, na Zona Oeste. Eles acionaram a detonação de uma bomba que marca o início das obras de um túnel do Anel Viário. A partir dessa parceria, serão investidos R$ 820 milhões no bairro mais populoso do país.



"Hoje vamos celebrar um monte de conquistas e parcerias. Mais tarde, estaremos lançando a Faculdade da Matemática, resolvendo o drama do Galeão e ainda vamos resolver o projeto do Porto Maravilha. O senhor [Lula] está resolvendo o sofrimento do povo trabalhador e mais humilde desta cidade. A Zona Oeste representa mais da metade do território da cidade e dois quintos da população da cidade. No seu governo, conseguimos mudar a vida das pessoas", disse Paes.



Ao todo, a obra na Zona Oeste prevê a construção de dois túneis, um mergulhão, novos viadutos e vias expressas. As novas rotas permitirão o escoamento do tráfego de veículos na região central, diminuindo o tempo de deslocamento e facilitando a circulação. O projeto também inclui dois quilômetros de ciclovia. Na primeira fase do plano, serão investidos mais de R$ 280 milhões.



"A arte de governar é cuidar do povo. Fui eleito para governar para todos, até para os meus adversários, mas todos têm que saber que a minha prioridade é melhorar a vida do trabalhador e das pessoas necessitadas. Estou de volta para ajudar o Rio de Janeiro. Vamos investir na educação, na saúde, na habitação, porque o Minha Casa Minha Vida também voltou", pontuou Lula.



O cronograma anunciado avança pelo calendário eleitoral do próximo ano e aponta a conclusão das obras para o primeiro semestre de 2025. Parte das intervenções, como a conexão com a Avenida Brasil, ficará para uma etapa final, mas a construção do mergulhão no coração do bairro, por exemplo, será concluída até o fim de 2024.



Investimentos no BRT



A Prefeitura do Rio também firmou parceria com o Governo Federal para fomentar a recuperação do Sistema BRT na cidade. Ao todo, estão sendo investidos quase R$ 2 bilhões de recursos da União no sistema, que possibilitarão a compra de cerca de 700 ônibus, a requalificação do corredor Transoeste e a construção de terminais e garagens públicas.



A previsão é que o Sistema BRT opere plenamente com seus quatro corredores, incluindo a reforma da Transbrasil - em fase de conclusão - com 100% dos ônibus novos no início do próximo ano.



Além dos novos ônibus que já estão em operação nos corredores Transolímpica, Transcarioca e Transoeste (no trecho entre os terminais Jardim Oceânico e Alvorada, e na Avenida Cesário de Melo), a partir de novembro deste ano até março de 2024, a cidade receberá os outros 270 articulados comprados para atendimento aos corredores Transoeste (trecho entre Santa Cruz e Alvorada) e Transbrasil.