Lula critica atuação da Caixa e do BNDES na gestão Bolsonaro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou um esvaziamento da Caixa Econômica Federal durante gestão do ex-presidente da instituição Pedro Guimarães, acusado de assédio sexual e moral a funcionárias do banco estatal. A declaração ocorreu nesta quinta-feira, 10, durante evento no Rio de Janeiro, reduto bolsonarista.



"A Caixa Econômica, que era um banco altamente importante para o investimento e financiamento, ficou esvaziada (na gestão passada) porque teve um presidente (da instituição) que, em vez de trabalhar, ficava fazendo assédio dentro da Caixa Econômica com as funcionárias", declarou o petista.



Na esteira das críticas da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, Lula também citou um esvaziamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), sob a atual gestão de Aloizio Mercadante.

"Quando Mercante chegou ao BNDES, o BNDES tinha deixado de ser um banco de investimento porque todos os recursos eram devolvidos para o governo central, para o (ex-ministro da Economia Paulo) Guedes fazer não sei o que com o dinheiro", acrescentou Lula.