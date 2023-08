'Talvez não tivesse morrido', diz família durante velório de modelo que caiu do 3º andar de boate

Rio - Familiares e amigos do modelo Suede de Oliveira, de 42 anos, morto após cair do 3º andar de boate, falam em negligência do estabelecimento. De acordo com Ednalda Maria Silva de Oliveira, a mãe do rapaz, que é velado na tarde desta quinta-feira (10) no Cemitério do Caju, Zona Portuária do Rio, o local deveria oferecer estruturas de segurança para evitar que acidentes como o do filho acontecessem."Se tivesse um guarda-corpo, se tivesse um corrimão, talvez ele não tivesse morrido. Poderia ter caído, mas isso não aconteceria como aconteceu. Acho que faltou estrutura de segurança", comentou a mãe.Ainda segundo ela, Suede costumava sair para beber com amigos, mas sempre voltava para casa no dia seguinte: "Meu filho era jovem, gostava de se divertir, saía final de semana e voltava para casa. Tinha o trabalho dele e estudava. Trabalhou comigo até fazer sua formação. Foi modelo. É um absurdo as pessoas venderem bebida no local onde não tem segurança", comentou.