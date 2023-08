Senac RJ promove workshops gratuitos de gastronomia

No mês de agosto, o Senac RJ vai oferecer workshops gratuitos Degusta Gastronomia em diversas unidades da capital e interior do Estado: Barra da Tijuca, Campo Grande, Centro Politécnico (Riachuelo), Copacabana, Irajá, Madureira, Niterói, Petrópolis, Campos, e Resende.

As opções de workshops gratuitos são Básico de molhos, Bolo festivo — Aprenda a fazer Rainbow Cake, Como preparar pães com fermento natural, Culinária japonesa -— como preparar e harmonizar seu jantar, Filé Wellington, Harmonização de churrasco e cerveja, Mini hamburguer, Sobremesa na taça, Alimentação Saudável com Aproveitamento do Alimento, Preparo de snack: Breadsticks de peperone, Saladas para o verão, Sobremesa na taça, Culinária japonesa - como preparar e harmonizar seu jantar, Macarons estilizados infantis e, Preparo de Pão Rápido, Simples e Fácil.Para quem não for ao evento, as inscrições devem ser realizadas pelo site https://bit.ly/DegustaSenac_Imprensa . Todos devem aguardar contato de confirmação das unidades com as orientações. As vagas são limitadas.- Básico de molhos, dia 21, às 14h30;- Bolo festivo — Aprenda a fazer Rainbow Cake, dia 16, às 14h30;- Como preparar pães com fermento natural, dia 25, às 18h30;- Culinária japonesa — como preparar e harmonizar seu jantar, dia 22, às 18h30;- Filé Wellington, segunda-feira, 14, às 9h30;- Harmonização de churrasco e cerveja, dia 24, às 18h30- Minihamburguer, terça-feira, 15, às 18h30.- Bolo festivo — aprenda a fazer Rainbow Cake, dia 21, às 15h;- Minihamburguer, segunda-feira, 14, às 15h;- Sobremesa na taça, dia 23, às 15h.- Alimentação Saudável com Aproveitamento do Alimento, dia 23, às 9h;- Bolo Festivo — Aprenda a fazer Rainbow Cake, quarta-feira, 16, às 9h;- Filé Wellington, dia 21, às 19h;- Minihamburguer, segunda-feira, 14, às 19h;- Preparo de snack: Breadsticks de peperone, dia 24, às 9h;- Saladas para o verão, quarta-feira, 16, às 14h;- Sobremesa na taça, dia 25, às 9h.- Bolo Festivo — Aprenda a fazer Rainbow Cake | Data: 14/08, às 18h;- Como preparar pães com fermento natural, quarta-feira, 16, às 14h;- Culinária japonesa — como preparar e harmonizar seu jantar, dia 23, às 14h;