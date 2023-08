UE condena assassinato de candidato à presidência do Equador: 'Trágico'

A União Europeia (UE) condenou nesta quinta-feira (10) o assassinato do candidato à presidência do Equador, Fernando Villavicencio , e o qualificou como "crime atroz" e "ataque contra a democracia"."Este trágico ato de violência é um ataque contra as instituições e a democracia do Equador", declarou o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, em nota."Todos os candidatos às eleições devem se beneficiar de rigorosas medidas de proteção para garantir um processo eleitoral livre e democrático" e "os autores e organizadores deste atroz crime devem ser levados à Justiça", afirmou. Villavicencio, jornalista e candidato dos movimentos centristas 'Construye' e 'Gente Buena', foi assassinado a tiros na noite de quarta, após um comício em Quito, capital do país.O candidato, um dos oito presidenciáveis das eleições gerais antecipadas, já havia denunciado uma série de ameaças contra ele e sua equipe de campanha.Após seu assassinato, o presidente equatoriano, Guillermo Lasso, declarou três dias de luto e estado de exceção por 60 dias em todo o território , com o objetivo de proteger a votação que será em 20 de agosto, como previsto.Lasso atribuiu o ataque a membros do "crime organizado" . O Equador tem sido seriamente afetados nos últimos anos pela violência vinculada ao tráfico de drogas.