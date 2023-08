Segurança Presente prende homem por assaltar cinco taxistas em Volta Redonda

Rio - Daniel Marques Emerson De Azevedo, 34 anos, acusado de assaltar cinco taxistas em Volta Redonda foi preso por agentes do Segurança Presente, nesta quarta-feira (09), na Avenida Amaral Peixoto, na região central da cidade.



Segundo informações dos policiais, em todos os assaltos, o homem costumava pedir uma corrida em áreas centrais para locais mais afastados da cidade, onde realizava os roubos desde sábado (05), na região.

Em um dos crimes, o suspeito teria entrado em uma corrida de táxi e anunciado o assalto quando estava em uma rua deserta. Em seguida, ele fugiu com os pertences da vítima e com o carro, que tinha um sistema de alarme e foi bloqueado alguns quilômetros depois. Já na região central, o taxista chamou os policiais e no mesmo momento avistaram o homem que ainda usava alguns dos pertences roubados.

O assaltante foi detido e levado para a 93²DP (Volta Redonda), onde outros três taxistas o reconheceram.