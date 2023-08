Praia do Flamengo bate recorde e fica própria para banho no mês de julho

Rio - A Praia do Flamengo, na Zona Sul, bateu um recorde pela primeira vez desde 2016 e se manteve própria para banhistas em quase todo o mês de julho. De acordo com o boletim de balneabilidade do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), 89% das coletas do mês apontaram boa qualidade da água da região.



No ano passado, durante o mesmo período, a médica ficou em apenas 19%, bem abaixo do padrão nacional de segurança do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), que pede uma taxa de 80% ou mais.



No último mês, o Inea divulgou um levantamento indicando a redução de 92% de poluição da Praia do Flamengo em cinco anos. O estudo comparou os resultados dos meses de maio e junho de 2018 e de 2023.

fotogaleria

Uma praia considerada balneável deve respeitar o limite de 1000 NMP/100 ml, exigido pelo Conama. Em 2018, a média dos meses de maio e junho na Praia do Flamengo registrou a concentração de 2.700, enquanto em 2023, esse número reduziu para 215, muito abaixo do exigido pelo Conselho.



Fatores ambientais — como chuva, vento e temperatura — podem influenciar nos resultados positivos da qualidade da água, bem como as intervenções em prol do saneamento e de recuperação ambiental realizadas pelo Governo do Rio de Janeiro.



“Podemos dizer que o desvio do Rio Carioca, que escoava para a Praia do Flamengo e que agora foi desviado para o interceptor oceânico, influenciou nos resultados de balneabilidade. Apenas essa intervenção realizada pelas concessionárias fez com que fosse evitado o despejo de 20 milhões de litros de água contaminada diretamente na praia”, destaca o vice-governador e secretário Estadual do Ambiente e Sustentabilidade (Seas), Thiago Pampolha.



Banhistas aproveitam a água limpa



No último final de semana,

Uma praia considerada balneável deve respeitar o limite de 1000 NMP/100 ml, exigido pelo Conama. Em 2018, a média dos meses de maio e junho na Praia do Flamengo registrou a concentração de 2.700, enquanto em 2023, esse número reduziu para 215, muito abaixo do exigido pelo Conselho.Fatores ambientais — como chuva, vento e temperatura — podem influenciar nos resultados positivos da qualidade da água, bem como as intervenções em prol do saneamento e de recuperação ambiental realizadas pelo Governo do Rio de Janeiro.“Podemos dizer que o desvio do Rio Carioca, que escoava para a Praia do Flamengo e que agora foi desviado para o interceptor oceânico, influenciou nos resultados de balneabilidade. Apenas essa intervenção realizada pelas concessionárias fez com que fosse evitado o despejo de 20 milhões de litros de água contaminada diretamente na praia”, destaca o vice-governador e secretário Estadual do Ambiente e Sustentabilidade (Seas), Thiago Pampolha.No último final de semana, cariocas aproveitaram os dias de sol para dar um mergulho e aproveitar a região . A possibilidade de poder mergulhar na Praia do Flamengo, somada ao inverno carioca, regado a sol e calor, fez com que o local ficasse lotado. Para alguns, as águas se tornaram até convidativas depois de se tornarem próprias para banho.